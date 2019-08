जम्मू में सामान्य दिखे हालात, जरूरत का सामान लेने सड़कों पर निकले लोग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में आर्टिकल 370 को लेकर आए मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को हालात सामान्य दिखाई दिए। यहां लोग अपनी जरूरत का सामान लेने अपने-अपने घरों के बाहर निकले। इसके साथ ही बाजार व सार्वजनिक स्थानों पर भी चहलपहल नजर आई।

जम्मू—कश्मीर में सरकार की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री लाल सिंह नजरबंद

#JammuAndKashmir: Latest visuals from Jammu as people move about for essential work. pic.twitter.com/sXBehw5tG4