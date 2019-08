नई दिल्ली। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जीवन धीरे-धीरे पटरी पर आने लगा है। शुक्रवार को राज्य में जहां लोग जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए अपने-अपने घरों से बाहर निकले, वहीं मुस्लिम युवकों ने भी मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश के बाद अब लोकल प्रशासन ने कश्मीर घाटी में लगे प्रतिबंधों में ढील देने के फैसला किया है। लोगों को स्थानीय मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति देना भी इसी का ही हिस्सा है।

कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, LoC पर बना रहा सुरंग

Jammu and Kashmir: Locals arrive at a mosque in Srinagar to offer Friday prayers. pic.twitter.com/TybIHlsYOL — ANI (@ANI) August 9, 2019

स्थानीय प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए स्थानीय लोगों को राहत दी गई है। हालांकि ऐतिहासिक जामा मस्जिद में भीड़ के रूप में एकजुट लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्नाव रेप केस से लेकर चमोली में बादल फटने तक की 10 बड़ी खबरें

Jammu and Kashmir: Schools reopened in Kathua today. pic.twitter.com/xaLJIjJ9z3 — ANI (@ANI) August 9, 2019

वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज यानी शुक्रवार को श्रीनगर शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में 2 घंटे से अधिक समय बिताया। एनएसए डोभाल ने सैनिकों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और सीआरपीएफ कर्मियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया।

जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने किया आर्टिकल 370 हटाने का स्वागत

#WATCH Jammu and Kashmir: Latest visuals from Srinagar as people move about for their work. pic.twitter.com/UYlI6cTSMK — ANI (@ANI) August 9, 2019

आपको बता दें कि जम्मू—कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि ईद के दौरान जम्मू-कश्मीर को लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।