नई दिल्‍ली। कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 144 हटाने इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है। इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे।

Attorney General replied,'we are reviewing the day-to-day situation. It’s a highly sensitive situation, it’s in the interest of everyone. Not a single drop of blood has been shed, no one died. SC says,'we post the matter for hearing after two weeks and we will see what happens.' https://t.co/Q2JdjBB0NK