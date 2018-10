जम्मू कश्मीर में सेना पर हो रहे हैं स्नाइपर अटैक? जनरल रावत बोले- हम कर रहे हैं जांच

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में हाल ही दिनों में सुरक्षाबलों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। आतंकी कभी ऑन ड्यूटी जवानों को निशाना बना रहे तो कभी छुट्टियों पर घर गए जवानों की भी हत्या कर रहे हैं। सेना को शक है कि इन सभी हमलों को पीछे स्नाइपर (अचूक निशानेबाज) है।

हमले की जांच कर रही सेना: जनरल रावत

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी हताहत हुए हैं। हाल के दिनों में हुए हमले स्नाइपर ने किए थे या नहीं अभी इसका पता लगाया जा रहा है। हमें अभी स्नाइपर का हथियार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि स्नाइपर हमले के बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है और कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

जम्मू कश्मीर: पत्थरबाजों ने की जवान की हत्या, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

'स्नाइपर हमले के ट्रेनिंग की खबर'

जनरल रावत ने कहा कि हमें खुफिया सूत्रों से इस तरह की रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ लोगों को जवानों पर हमले की इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह बेहद चिंता की बात है। इससे पहले अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढ़लना होगा, वरना हम खत्म हो जाएंगे।

We have had some casualties to our Security personnel in J&K. Whether these have been done by snipers or not, we are still studying. We haven't yet recovered a sniper weapon: Army Chief Bipin Rawat in Delhi pic.twitter.com/puNcubI5pd