जम्मू-कश्मीर: बौखलाए आतंकियों ने छुट्टी पर घर आए निहत्थे जवान की गोली मारकर हत्या की

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई और तेज हो गई है। ऐसे में आतंकी बौखला गए हैं। बैखलाए आतंकियों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बार फिर से बुजदिली दिखाते हुए एक जवान की हत्या कर दी।

आमने-सामने के मुकाबले में भारतीय सेना के डर से थर्राने वाले आतंकियों ने छुट्टी पर घर आए सेना के एक जवान की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि आतंकी इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अनंतनाग जिले के बिजेहरा इलाके के गोरीवन स्थित हवलदार सलीम के घर के बाहर आतंकियों ने उन्हें गोली मारी। इससे वह पूरी तरह घायल हो गए। आनन-फानन में सलीम को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद सलीम अखून 162 इन्फ्रेंट्री बटालियन टीए (इखवान) में हवलदार थे। मालूम हो कि आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत तब की है, जब आज (शुक्रवार) दो अलग-अलग मुठभेड़ों में भारतीय जाबाजों ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शोपियां में हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी, जबकि पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नौबाग में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए सात आतंकियों में आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद का प्रमुख इम्तियाज अहमद शाह भी शामिल है।

Territorial Army soldier Havaldar Md Saleem Akhoon of 162 Inf Bn TA (Ikhwan) who was on leave was shot dead by terrorists today in the Bijbehara area of Kashmir valley. He was a resident of the area: Indian Army officials pic.twitter.com/HU4a6S3pK5