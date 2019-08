जम्मू-कश्मीरः होटल मालिकों को निर्देश, सोमवार तक पर्यटक खाली करें घाटी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) में आतंकी हमले की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। तीन दिन से घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच पर्यटकों को भी लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पर्यटकों से सोमवार तक कश्मीर छोड़ने को कहा गया है।

आपको बता दें कि कश्मीर के हालात पर लगातार केंद्र भी नजर बनाए हुए है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता ( Home Minister Amit Shah ) में संसद में अहम बैठक की गई।

इस बैठक में NSA अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval ) और गृह सचिव ने भी हिस्सा लिया। बैठक में खास तौर पर घाटी में चल रही कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई।

कश्मीर में तीन दिन के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, पार्टी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

Delhi: Additional Secretary (J&K Division) Gyanesh Kumar arrives at the Parliament to meet Union Home Minister Amit Shah.