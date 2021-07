Jammu Kashmir: बांदीपोरा के संबलर में सुरक्षाबलों को सफलता, एनकाउंटर में मार गिराए दो आतंकी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों का सफाया जारी है। इसी कड़ी में बांदीपोरा के संबलर में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) में सुरक्षाबलों ने अब तक 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है।

पुलिस के मुताबिक वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर को तलाशी अभियान शुरू किया गया था। बीते 24 घंटे में सेना ने चार आतंकियों को मार गिराया है।

यह भी पढ़ेंः Jammu Kashmir: सेना को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर के दो आतंकी ढेर, अखनूर में मार गिराया ड्रोन

#BandiporaEncounterUpdate: 02 unidentified #terrorists killed. #Operation in progress. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/Oa4SuJJHkR