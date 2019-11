जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां सुरक्षाबलों ने मंगलवार को एक मुठभेड दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है।

जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को गांदरबल में कुल्लन के जंगल में लश्कर ए तैयबा के कुछ आतंकियों के छिपे होने के सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके के घेराबंदी कर आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।

#UPDATE Jammu & Kashmir Police: One terrorist killed in an encounter with security forces in Gund, Ganderbal. https://t.co/gE6GlpWWus