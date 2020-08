केंद्र सरकार ने एक ना सुनी, पूर्व घोषित तारीख पर ही होंगी JEE-NEET 2020

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर देशभर से विरोध के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्हें ना कराने की अपील भी की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने किसी की भी एक ना सुनी और मंगलवार शाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दोनों परीक्षाओं के आयोजन पर फैसला सुना दिया। NTA ने घोषणा की है कि JEE Main 2020 और NEET 2020 परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित की जाएंगी।

एनटीए द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक छात्रों की मांग पर JEE (Main) और NEET 2020 की परीक्षाएं जो जुलाई में टाल दी गई थीं, अब सितंबर में आयोजित की जाएंगी। छात्रों की अकादमिक दिलचस्पी को देखते हुए JEE (Main) को 1 से 6 सितंबर 2020 तक आयोजित कराया जाएगा। वहीं, NEET (UG) परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी।

एनटीए ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी NEET UG-2020 के साथ ही JEE (Main) April 2020 परीक्षाओं को टालने के संबंध में दायर याचिकाओं पर कोई औचित्य नहीं पाया था। एनटीए ने तब से JEE (Main) परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जबकि NEET 2020 के प्रवेश पत्र भी जल्द जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही एनटीए यह भी सुनिश्चित करेगा कि 99 फीसदी से ज्यादा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा मांगे गए शहरों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं।

National Testing Agency (NTA) says, JEE (Main) and NEET (UG) exams will be held on the dates announced earlier, which are 1st to 6th September and 13th September respectively. pic.twitter.com/TUwxjxn0tl