COVID-19 Vaccine और देश में महामारी को बढ़ाते कारण के बारे में ICMR का खुलासा

नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ( indian council of medical research ) के विशेषज्ञों ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, वे भारत में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) बढ़ा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद ( icmr ) के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि युवा या बूढ़े बल्कि गैर-जिम्मेदार, कम सतर्क लोग जो मास्क ( anti coronavirus mask ) नहीं पहन रहे हैं, भारत में महामारी बढ़ा रहे हैं।"

भार्गव ने यह भी कहा कि देश में तीन वैक्सीन पर काम चल रहा है। डॉ. भार्गव ने कहा, "तीन कोरोना वैक्सीन ( covid-19 vaccine ) भारत में दौड़ में आगे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का टीका फेज 2 (बी) और फेज 3 परीक्षणों में है और भारत बायोटेक व जाइडस कैडिला के टीकों ने चरण 1 का परीक्षण पूरा कर लिया है।"

उन्होंने आगे बताया है कि देश में दूसरा राष्ट्रीय सीरो-सर्वेक्षण ( sero survey-2 ) सितंबर के पहले सप्ताह में पूरा होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भार्गव ने कहा, "ICMR का प्रकाशन चल रहा है। इसे इस सप्ताह इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छप जाना चाहिए। इसकी समीक्षा की जा चुकी है। दूसरा नेशनल सीरो-सर्वे सितंबर के पहले सप्ताह में पूरा किया जाना चाहिए।"

पुन: संक्रमण की रिपोर्ट पर बोलते हुए भार्गव ने कहा, "हमने हांगकांग में एक मामले के पुन: संक्रमण पर एक रिपोर्ट पढ़ी है। यह कई कारकों पर निर्भर कर सकता है। यह मरीज के इम्यून सिस्टम से भी संबंधित हो सकता है, चाहे वायरस का उत्परिवर्तन हो। हमें इसका बारीकी से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है।"

Highest ever single day recoveries of 66,550 in last 24 hours, India scales another peak: Total recoveries cross 24 lakh, More than 100% increase in Recovered Cases in last 25 days



अगर बात करें भारत में कोरोना वायरस केस की तो बीते 24 घंटों में देश में 60,975 कुल नए केस सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में अब कुल केस की संख्या 31,67,323 पहुंच गई है। वहीं, अच्छी बात यह है कि इनमें से 24,04,585 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के भीतर देश में रिकवर मरीजों की संख्या 66,550 है।

इसके अलावा देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 7,04,348 है। हालांकि बीते 24 घंटों में 848 लोगों की नई मौत के साथ देश में अब तक इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 58,390 पहुंच चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 70 फीसदी से ज्यादा लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित थे।