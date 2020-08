एक और बड़ा एयर क्रैश टला, रांची एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान एयर एशिया के विमान से टकराया पक्षी

नई दिल्ली। शुक्रवार को कोझीकोड विमान हादसे ( Kozhikode Plane Crash ) के बाद शनिवार को देश में एक और विमान हादसा होते-होते टल गया। इस मामले में रांची से मुंबई ( Ranchi to Mumbai ) जा रहे एयर एशिया विमान ( Air Asia aircraft ) से टेक-ऑफ ( Takeoff ) के दौरान पक्षी टकरा गया। हादसा टलने के बाद एयर एशिया के पायलट ( Air Asia Pilot ) और विमानन विभाग की अधिकारियों ( Aviation department officials ) ने राहत की सांस ही।

Mumbai bound Air Asia flight (i5-632) aborted take-off at Ranchi Airport due to a bird-hit. All passengers are safe: Airport official pic.twitter.com/WmLhBBoMIj