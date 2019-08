राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान, कश्मीर में एक साथ दी जाएंगी 50 हजार नौकरियां

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद और जम्मू-कश्मीर एवं लद्धाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज बड़ा बयान दिया। अनुच्छेद 370 हटने के 23 दिन बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में अब विकास की गंगा बहेगी।

आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर कश्मीर में 50 हजार नौकरियां मिलेंगी । उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है। इससे राज्य में विकास तेजी से होगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि राज्य में हालात पूरी तरह से शांत और सामान्य है।

J&K Governor Satyapal Malik: We today announce 50,000 jobs in J&K administration, we will appeal to the youth to get involved with full vigour, in coming 2-3 months we will fill these positions pic.twitter.com/0xrWBwn2hA

इंटरनेट आतंकियों के लिए हथियार

अनु्चछेद 370 हटाने के दौरान जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर प्रतिबंधों पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने का कि 95 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 46 एक्सचेंज को चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट आतंकियों के लिए हथियार के सामान है। इसीलिए कुछ जगहों पर बंद कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में जल्द ही इंटरनेट सेवा शुरू होगी।

राहुल गांधी राजनीति में बच्चे हैं- मलिक

राहुल गांधी के बयान पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से बच्चे हैं। मलिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी ने आजतक कश्मीर पर अपना रुख साफ नहीं किया।

Jammu and Kashmir Governor Satya Pal Malik: The medium of phone and internet is used less by us and mostly by terrorists and Pakistanis as well as for mobilisation & indoctrination. It is a kind of weapon used against us so we have stopped it. Services will be resumed gradually. pic.twitter.com/NnfLwrSGlb