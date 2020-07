Journalist Death Case में बड़ी कार्रवाई, AIIMS ट्रामा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाया

नई दिल्ली। पत्रकार तरुण सिसोदिया ( Tarun Sisodia ) की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य ( Health Minister ) मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Dr Harsh Vardhan ) ने बड़ा कदम उठाया है। एम्स ( AIIMS ) के ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। इसके तहत उन्होंने एम्स ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अमित लथवाल को हटाने का आदेश दिया है।

डॉ हर्षवर्धन ने एम्स प्रबंधन को आदेश दिया है कि इस जिम्मेदार पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो जिम्मेदारियों के साथ इसे संभाल सके।

Directed that an expert committee be constituted to suggest suitable changes in administration, for AIIMS as well as JPNATC.



The report, along with its recommendations, shall be submitted before me by July 27, 2020.