भारतीय सेना का नया 'अजेय' बख्तरबंद, 50 किलो टीएनटी भी कुछ न बिगाड़ पाएगा

नई दिल्ली। न गोलियों की बौछार से और न लैंडमाइन के वार से। न सड़क पर न जंगल में। भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा कल्‍याणी एम4 (Kalyani M4) ऐसा बख्तरबंद वाहन है जो हर हालात में भारतीय सेना का वर्चस्व कायम रखेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला यह बख्तरबंद वाहन 50 किलो टीएनटी विस्‍फोटक से भी सुरक्षा दे सकता है। इससे सेना को किसी भी इलाके में सुरक्षित पहुंचने में मदद मिलेगी।

पुलवामा हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने ऐसे वाहन की तलाश शुरू कर दी थी जिसका प्रयोग हर स्थिति में किया जा सके। चाहे फिर वह आतंक से प्रभावित क्षेत्र हो या उग्रवाद से रौंदा इलाका। नक्सल प्रभावित जंगल हो या फिर चीन और पाकिस्तान जैसे देश के दुश्मनों से मुकाबला। ऐसे में यह बख्तरबंद वाहन भारतीय सेना के हर पैमाने पर खरा उतरा है।

इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने आपात खरीद प्रक्रिया के तहत भारत फोर्ज लिमिटेड को 177.95 करोड़ रुपए का ठेका दिया है ताकि वह कल्‍याणी एम4 सप्‍लाई कर सके। इन्‍हें सबसे पहले लद्दाख में तैनात करने की भी तैयारी की गई है।

