कन्नड़ अभिनेत्री जयश्री का निधन, फांसी के फंदे से लटकता मिला शव

बैंगलुरु। कन्नड़ अभिनेत्री जयश्री रमैया ( Jayashree Ramaiah ) को सोमवार को बैंगलुरू में निधन हो गया। वह बैंगलुरू के ओल्ड एज एंड रिहैबिलिटेनशन सेंटर में मृत पाई गई। उनका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। जयश्री के निधन से दक्षिण भारत में सनसनी फैल गई है और कन्नड़ इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रमैया काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही थीं और उनका इलाज बैंगलुरू के संध्या किरण आश्रम में चल रहा था। बता दें कि 'बिग बॉस कन्नड़' के सीजन 3 में जयश्री ने पार्टिसिपेट किया था।

बताया जा रहा है कि रियलिटी शो में भाग लेने के बाद से जयश्री को अधिक काम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से वह काफी दुखी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। जयश्री ने काम न मिलने का जिक्र कई बार अपने दोस्तों से भी कर चुकीं थी।

