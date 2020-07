Kargil Vijay Diwas: President Ramnath Kovind ने Army Hospital को दिया 20 लाख का चेक

नई दिल्ली। 26 जुलाई यानी रविवार को कारगिल विजय दिवस ( Kargil Vijay Diwas ) मनाया गया। भारत के इतिहास ( History of india ) में यह तारीख भारतीय जांबाजों के अदम्य साहस और बलिदान की गवाह है। इस बीच देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) ने करगिल के योद्धाओं ( Kargil's Warriors ) के सम्मान में आर्मी हॉस्पिटल ( Army Hospital ) को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दी गई धनराशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस से जंग ( fight against coronavirus ) में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाइयों में किया जाएगा। इससे पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पाइरेटर (PAPR) खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि PAPR का इस्तेमाल सर्जरी के समय किया जाता है। दरअसल, यह मरीज को सांस लेने में सपोर्ट करता है। यह उपकरण कोरोना के इलाज ( Corona treatment ) में काफी मददगार माना जाता है।

As a tribute to soldiers who fought valiantly and made supreme sacrifice in the Kargil war, President Kovind presented a cheque of Rs 20 lakh to the Army Hospital (R&R), Delhi, to buy equipment that will help doctors and paramedics to combat the Covid-19 pandemic effectively. pic.twitter.com/vdj5fPvrUa