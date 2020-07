Delhi में Coronavirus Under control, Health Minister Satyendra Jain बोले- Credit की चिंता नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के संक्रमण रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। ऐसा हमारा नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) का मानना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ( Health Minister Satyendra Jain ) ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना ( Corona Infection in Delhi ) के 1142 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के कुल 1,29,531 केस की पुष्टि की गई है। जबकि 2137 लोग कोरोना को हराकर स्वास्थ्य जीवन जी रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल कोविड-19 ( Covid-19 Case ) के 12, 657 केस सक्रिय हैं।

सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain ) ने राजधानी में कोरोना के हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में पिछले डेढ़ महीने के भीतर कोरोना रिकवरी रेट में काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है। यहां तक कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी 5% रह गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक टाइम कोरोना पॉजिटिविटी रेट 30% से उपर निकल गया था, जिसके बढ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत पूरे देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। यह बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि जब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30 प्रतिशत था, तब देश में यह रेट 3-4 प्रतिशत के आसपास था।

5032 RTPCR/CBNAAT/TrueNat tests and 12,501 Rapid antigen tests conducted today. A total of 9,46,777 tests done so far: Government of Delhi https://t.co/6L5LR6aozq

सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में भी गिरावट देखने को मिली है। बावजूद इसके हमें बेहद संभलकर चलने की जरूरत है। थोड़ी सी ढ़ील भी बने—बनाए काम को बिगाड़ सकती है। हम तब तक ही सुरक्षित हैं, जब तक अहतियात बरत रहे हैं। जैन ने होम आइसोलेशन मैनेज करने का भी श्रेय दिल्ली सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रोगियों को पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान गिए गए हैं। इससे मरीज खुद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे आए है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, जबकि इससे कम होने पर घर पर ही आइसोलेट रहा जा सकता है।

