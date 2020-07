Maharashtra CM Uddhav का विपक्ष पर हमला, बोले- Lockdown हटा तो मौतों के लिए कौन होगा जिम्मेदार?

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से तबाही जारी है। यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Covid-19 in india ) का आंकड़ा 14 लाख के करीब पहुंचने वाला है। वहीं, महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) देश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों ( Corona Affected State ) में नंबर वन पर बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray ) ने कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना ( Shiv Sena mouthpiece Saamana ) में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने विपक्ष को सियासी उत्सव न मनाने की नसीहत भी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) ने कहा कि अब राज्य में हालात सुधार की ओर हैं। लेकिन अभी सतर्कता जरूरी है। जरा सभी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग लगातार लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं, कुछ लोकडाउन को आर्थिक कमजोरी का कारण बताकर सब कुछ खोलने की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वो बताना चाहते हैं कि वह लॉकडाउन खोलने को तैयार हैं, लेकिन इस बीच कोरोना से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लॉकडाउन खोलने की मांग करने वाले जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? उद्धव ने अमरीका का जिक्र करते हुए कहा कि वह डोनाल्ड ट्रंप नहीं हैं। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकते। सीएम उद्धव ने यह भी कहा कि वह लॉकडाउन को खत्म करने जैसी बातें नहीं करते, क्योंकि लोगों को जीवन बचाना उनकी प्राथमिकता है। ठाकरे ने यह भी कहा कि धीरे—धीरे सब कुछ खुल ही रहा है। ऐसे में उनको लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों के बारे में ही विचार करना है।

पिछले दिनों सीएम उद्धव ठाकरे पर घर से बाहर न निकले जैसे आरोपों का जवाब देने हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के माध्यम से वह घर पर रहते ही हुए सब जगह घूम आए। सीएम ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान तकनीकी का खूब इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया बिना उद्धव ठाकरे ने उन पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति विपक्ष के नेता पद पर होने का उत्सव मना रहा है। इस बीच उद्धव ने फड़णवीस पर सवाल दागते हुए कहा कि क्या उन्होंने दिल्ली के लिए अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किया?



मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए, उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर फडणवीस हर काम राजधानी दिल्ली के लिए ही क्यों करते हैं? ठाकरे ने यह भी कहा कि उनमें लोगों का भरोसा है, यही वजह है कि उनको एक संगठन ने देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में चुना है।