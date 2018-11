कर्नाटक उपचुनाव 2018: कांग्रेस-जेडीएस के सामने भाजपा की अग्निपरीक्षा, मतगणना जारी

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपचुनाव के रण में किसने मारी बाजी और कौन हुआ पस्त, उसका फैसला आज हो जाएगा क्योंकि आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जिसके लिए सुबह से ही मतगणना हो रही है। लोकसभा की बल्लारी, शिमोगा और मांड्या सीटों पर और विधानसभा क्षेत्रों में जमखांडी व रामानगरम सीट के लिए वोटिंग की गिनती की जा रही है। शुरुआती रूझान भी आने शुरू हो गए हैं। जमखांडी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस के आनंद सिद्दू नियामगौडा भाजपा के कुलकर्णी श्रीकांत सुबराय पर बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं। वहीं रामनगर विधानसभा सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की बहू और प्रदेश के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी आगे चल रही हैं। शिवमोगा लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार बीवाई राघवेंद्र ने बढ़त बनाई हुई है।

