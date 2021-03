केरल: 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे

नई दिल्ली। केरल में अपनी स्थिति बेहतर करने में जुटी भाजपा ने घोषणा की है कि वह राज्य में 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। वहीं 25 सीटें सहयोगी को दी जाएंगी।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन ने कहा कि हमने अपना प्रस्ताव जमा कर दिया है और रविवार सुबह इसके जारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हमने ई श्रीधरन को सीएम पद के लिए दावेदार घोषित किए जाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें: घायल होने के बाद पहली बार सियासी मैदान में उतरीं ममता बनर्जी, व्हीलचेयर से रोड शो में हुईं शामिल

In Kerala, BJP will be contesting 115 seats and the rest of 25 seats will be left for 4 parties. State BJP chief K Surendran will contest from two constituencies - from Manjeshwar in Kasaragod & Konni in Pathanamthitta: BJP National General Secretary Arun Singh pic.twitter.com/10MwSjVDuc