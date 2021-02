Milk Price Hike: कृषि कानून के विरोध में खाप पंचायत का फैसला, 1 मार्च से 100 रुपये लीटर बिकेगा दूध

नई दिल्ली। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने दूध के दाम बढ़ाने (Milk Price Hike) का फैसला लिया है। यहां दूध को एक मार्च से 100 रुपये प्रति लीटर के दाम पर बेचने का निर्णय लिया गया है। पंचायत ने यह फैसला कृषि कानूनों और तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लिया है। हालांकी एक दिन पहले से ही ट्विटर पर दूध 100 रुपये लीटर बेचे जाने का हैशटैग ट्रेंड होने लगा था।

हिसार के नारनौद में पंचायत के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने दूध को 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से देने का निर्णय लिया है। हम डेयरी किसानों से अपील करते हैं कि सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसी दाम पर दूध बेचें।' यह फैसला सतरोल खाप की पंचायत में किया गया।

Haryana: Khap panchayat in Hisar decided to increase rate of milk against farm laws & rising fuel prices



"We've decided to give milk at the price of Rs 100/litre. We urge dairy farmers to sell milk at same price to govt cooperative societies," said Panchayat Spox (27.02) pic.twitter.com/hmfdw70BNg