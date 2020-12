Farmer Protest: किसान संगठनों की बैठक में सरकार को जवाब, 29 दिसंबर को बुलाई जाए बैठक

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शन ( protest against agricultural laws ) के बीच किसानों ने केंद्र सरकार से वार्ता के लिए 29 दिसंबर का दिन रखा है। कृषि कानूनों ( agricultural laws ) पर बातचीत वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ( sanyukt kisaan morcha ) के बैनर तले किसानों ने आज यानी शनिवार को एक बैठक की। सिंघु बोर्डर ( Singhu border ) पर हुई बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बैठक का आयोजन करे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों पर बातचीत का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन कानूनों में किसानों के हितों को तरजीह दी गई है। किसानों का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार कृषि कानूनों के साथ ही किसानों से जुड़े हर मसले पर खुले दिमाग से बातचीत करने को तैयार है।

We propose to hold another round of talks with the Centre at 11 am on 29th December: Yogendra Yadav, Swaraj India#FarmLaws pic.twitter.com/BEAG9pkzP3