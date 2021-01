Kolkata: PM Modi के मंच पर अचानक क्यों बिफर गईं ममता बनर्जी? बोलीं- यूं अपमान करना ठीक नहीं

नई दिल्ली। देश आज यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ( Netaji Subhas Chandra Bose birth anniversary) की 125वीं जयंति मना रहा है। देश को अलग-अलग राज्यों में सुभाष जयंति के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन कर नेताजी के योगदान को याद किया जा रहा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की राजधानी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल ( Victoria Memorial of Kolkata )

में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) का गुस्सा देखने को मिला। इस बीच ममता बनर्जी ने भाषण देने से भी इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने मंच पर भाषण देने पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जिससे ममता खासी नाराज हो गई।

Jammu-Kashmir: गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा: बॉर्डर पर खोजी 150 मीटर लंबी सुरंग

यूं बुलाकर अपमान करना अच्छी बात नहीं

ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को यूं बुलाकर अपमान करना अच्छी बात नहीं है। हुआ यूं कि जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंची तो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जयश्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिसके खफा होकर उन्होंने भाषण देने से साफ इनकार कर दिया। नाराज ममता बनर्जी ने कहा कि अगर किसी को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है तो इस तरह से उसका अपमान करना कहां तक ठीक है। ममता ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम एक गरीमा या मर्यादा होनी चाहिए। क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल का प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक सरकारी कार्यक्रम है।

Corona और Bird Flu के बीच देश के इस राज्य में फैला रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप, ये हैं लक्षण

#WATCH | I think Govt's program should have dignity. This is not a political program....It doesn't suit you to insult someone after inviting them. As a protest, I won't speak anything: WB CM Mamata Banerjee after 'Jai Shree Ram' slogans were raised when she was invited to speak pic.twitter.com/pBvVrlrrbb