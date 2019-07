कुलभूषण जाधव केस सिर्फ एक रुपया में जीता भारत, पाकिस्तान ने खर्च किए 20 करोड़

नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ( Kulbhushan Jadhav ) की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय ( ICJ ) रोक लगा दी है। दो साल से अधिक समय से दुनिया की सबसे ऊंची अदालत International Court of Justice इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

अब सवाल उठाता है कि जिस केस पर दुनिया भर निगाहें हैं, उसपर India और Pakistan ने कितना खर्च किया है।

भारत और पाकिस्तान के वकील

आईसीजे में भारत की ओर से ये केस एडवोकेट हरीश साल्वे ने लड़ा है तो पाकिस्तान की ओर से खावर कुरैशी ने अपनी दलीलें रखी हैं।

20 करोड़ खर्च कर भी हारा पाक

सबसे पहले चर्चा उस मुल्क की जो खुद तो खस्ताहाल है लेकिन आतंकियों को पालने पर करोड़ों खर्च करता है। कुलभूषण जाधव को भारत का जासूस साबित करने के लिए पाकिस्तान ने अपने वकील पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं।

पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने देश की संसद नेशनल असेंबली में बजट दस्तावेज पेश किया। इसमें कहा गया कि द हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में जाधव का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरैशी को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

सुरक्षा पर 18 करोड़ लेकिन केस पर 20 करोड़

पाकिस्तान ने वर्ष 2016 के पाकिस्तान के बजट में अग्नि सुरक्षा के लिए 18.3 करोड़, जेल प्रशासन के लिए 3.8 करोड़ और सार्वजनिक सुरक्षा, शोध एवं विकास के लिए 3.1 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे, जबकि जाधव के खिलाफ उसने 20 करोड़ लुटा दिए।

यह भी पढ़ें: कुलभूषण जाधव के फैसले पर बोले पीएम मोदी- ये सत्य और न्याय की जीत

कौन हैं खावर कुरैशी

कैब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले खावर कुरैशी आईसीजे में केस लड़ने वाले सबसे कम उम्र के वकील भी हैं। पाकिस्‍तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक खावर की गिनती बड़े अंतरराष्‍ट्रीय मामलों के बेहतरीन वकीलों में होती है। कुरैशी वर्ष 1993 से आईसीजे में वकालत कर रहे हैं।

भारत ने खर्च किए सिर्फ एक रुपए

अब बात दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत की। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान को दुनिया के सामने चित करने के लिए भारत ने महज एक रुपए खर्च किए हैं।

Not fair. #HarishSalve has charged us Rs.1/- as his fee for this case. https://t.co/Eyl3vQScrs