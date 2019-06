उत्तर भारत में वायु चक्रवात का खतरा नहीं, मानसून के लिए करना पड़ सकता है इंतजार

नई दिल्ली। अरब सागर की ओर से आए चक्रवाती तूफान 'वायु' के दिशा बदलने की खबरों के बाद भी अभी खतरा टला नहीं है। हालांकि यह तूफान केवल मानसून में देरी करने के अलावा उत्तर भारत के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। वहीं, चक्रवाती तूफान 'वायु' से संभावित नुकसान को लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्‍तर पर अनुमान लगाने का काम जारी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवाती तूफान 'वायु' से बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना बहुत कम है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के दौरान ऐसे चक्रवाती तूफानों से अक्सर नुकसान ही होता है। पूर्व में भी जब बंगाल की खाड़ी से तूफान आया था तो उसके बाद मानसून की प्रगति 10 दिन रुक गई थी। इस बार तूफान अरब सागर की तरफ से आया है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यह असर जरूर डालेगा।

उत्‍तर भारत में बढ़ सकता है मानसून का इंतजार

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि तकरीबन 10 दिन की देरी से चल रहे मानसून पर 'वायु' तूफान का बुरा असर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान से कुछ राज्यों में अगले दो से तीन दिन भले ही अच्छी बारिश हो लेकिन इसके दुष्प्रभाव से उत्तर भारत में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है।

मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर केजे रमेश ने कहा कि इसका मानसून पर कोई अनुकूल या प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि मानसून अभी केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में है और तूफान वायु गुजरात की तरफ है।

अगर यह तूफान केरल और तमिलनाडु के तटों की तरफ से आता तो इससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती थी। लेकिन तूफान और मानसून के बीच काफी दूरी है। इसलिए तूफान के गुजर जाने के बाद हवाओं की ऊर्जा नष्ट होने के कारण उस क्षेत्र में नया सिस्टम बनने में कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान मानसून जहां का तहां अटका रहा सकता है। ऐसा हुआ तो उत्‍तर भारत के किसानों को मॉनसून आने का इंतजार करना पड़ सकता है।

बारिश से फायदा

मौसम विज्ञानी डॉ. रंजीत सिंह का कहना है कि तूफान के दौरान गुजरात, राजस्थान और आसपास के इलाकों में दो-तीन दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। इससे दो फायदे होंगे।

एक तो इन क्षेत्रों में बारिश से किसानों की खेती को फायदा होगा, लेकिन बुवाई के लायक बारिश नहीं होगी। बुवाई के लिए किसानों को आगे भी बारिश की जरूरत पड़ेगी।

दूसरा राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं का प्रकोप कम होगा। उन्‍होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चूंकि तूफान से होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश में दर्ज किया जाता है इसलिए बारिश में कमी के मौजूदा आंकड़ों में सुधार भी नजर आएगा।

Maharashtra: In view of #CycloneVayu in Arabian Sea coupled with high tide on June 12 & 13, all beaches in Kokan region have been shut off to the public. #Visuals from Bandra beach in Mumbai pic.twitter.com/fRvT2SbZGC

महाराष्‍ट्र के तटीय इलाकों में आंशिक असर

फिलहाल चक्रवाती तूफान का असर गुजरात के साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है। मुंबई में आज सुबह तेज हवाओं के कारण कुछ स्‍थानों पर पेड़ उखड़ने की सूचना है।

मुंबई मौसम विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी का कहना है कि चक्रवात की वजह से उत्तर महाराष्ट्र के तट पर तेज हवाएं चलेंगी। मुंबई में हाई टाइड का खतरा है। यही कारण है कि मुंबई सहित महाराष्‍ट्र के तटीय इलाकों में हाई टाइड का अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक मुंबई में करीब 3.83 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। माहिम बीच सहित कोंकण क्षेत्र के बीच इससे प्रभावित हो सकते हैं।

सरकार ने सतर्कता के लिहाज से कोंकण क्षेत्र के सभी बीच को बंद कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि उच्च ज्वार के साथ अरब सागर से उठे चक्रवात वायु को देखते हुए अगले दो दिनों के लिए जनता के लिए कोंकण क्षेत्र के सभी समुद्र तट, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

IMD: Very Severe cyclonic storm #Vayu over EC Arabian Sea moved NNW-wards in last 6 hours. It's 130 km Southwest of Veraval & 180 km South of Porbandar. It's likely to move NNW for some time&then NW-wards skirting Saurashtra coast with wind speed 135-145 kmph from this afternoon pic.twitter.com/Q2PStSrV63