Lockdown 2: लॉकडाउन में फंसा 3 साल का बच्चा, मां से मिलाने में जुट गया दो राज्यों का प्रशासन

मां की ममता के सामने कोई चीज नहीं टिक सकती। कोरोना लॉकडाउन के संकट में भी तीन साल के बच्च को मां से मिलाने के लिए दो राज्यों का प्रशासन जुट गया। आखिरकार बच्चे को मां से मिला दिया गया। घटना पंजाब के पटियाला की है। बच्चे को पटियाला से जम्मू में उसकी मां के पास सकुशल पहुंचाया गया। पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने बच्चे को मां से मिलवाने में मदद करने वाले प्रशासन की तारीफ की है। उधर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अरुणा चौधरी के ट्वीट को रिट्वीट किया है।

Patiala District Child Welfare Unit sends 3 year old child to his parents in Jammu



Mayankvir was stuck with maternal grandparents due to curfew



Mayankvir was stuck with maternal grandparents due to curfew

Parents appreciated district administration endeavour