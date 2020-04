लॉकडाउन: आप विधायक आतिशी ने दिल्ली पुलिस से पूछा - तबलीगी जमात के खिलाफ समय रहते क्यों नहीं की कार्रवाई?

नई दिल्ली। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से आप विधायक आतिशी ( AAP MLA Atishi ) ने तबलीगी जमात मरकज ( Tablighi Jamaat Markaj ) मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विट कर दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) से पूछा कि जब दिल्ली सरकार की ओर से सभी तरह की सभाओं पर रोक लगाने की घोषणा के बावजूद दिल्ली पुलिस ने जमात के खिलाफ सही समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

Strong action should be taken against the administrators of the Nizamuddin Markaz who organised a 3-day religious gathering, with 1000s of people from 13th-15th March, when Delhi Govt orders had expressely forbidden gatherings or more than 200 persons on 13th March itself pic.twitter.com/n0f1rLE5Xx

13 मार्च, 2020 को जारी दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) के आदेश का हवाला देते हुए आतिशी ने निजामुद्दीन ( Nizamuddin ) मरकज के प्रशासकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तीन दिन की धार्मिक सभा आयोजित करने वाले निजामुद्दीन मरकज़ के प्रशासकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तबलीगी की इस सभा में 13 से 15 मार्च के बीच एक हजार से ज्यादा लोग लोग शामिल हुए थे। ऐसा तब हुआ जब दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को ही सभाओं या 200 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगा दी थी।

The Hazrat Nizamuddin Police Stn is right next to Nizamuddin Markaz, as can be seen on Google maps. Why did ⁦@DelhiPolice⁩ not take action against Markaz administration when 1000s of people gathered from 13-15th March, in violation of Delhi Govt orders? pic.twitter.com/5D32aTCj52