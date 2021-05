Lockdown Extended in Delhi : राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 24 मई तक जारी रहेगी सख्ती

Lockdown Extended in Delhi। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे तालाबंदी को एक और सप्ताह के लिए 24 मई की सुबह तक बढ़ाया जाएगा, ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। केजरीवाल ने कहा कि हम एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन ( Lockdown Extended in Delhi ) का विस्तार कर रहे हैं। कल यानी 17 मई के बजाय, दिल्ली में अगले सोमवार 24 मई, सुबह 5 बजे तक तालाबंदी करने की घोषणा की जाती है।

We are extending the lockdown by one more week in Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/WYrgyquUfZ