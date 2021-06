हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट

चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में अब लगातार कमी देखी जा रही है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है, तो वहीं तेजी के साथ टीकाकरण अभियान बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लिहाजा तमाम राज्य सरकारें अब पहले से लागू प्रतिबंधों में थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी है।

वहीं इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट और बार को खोलने की इजाजत दी है।

राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, 50 फीसदी क्षमता के साथ क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

इसके अलावा, शादी समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ निजी कार्यालयों को भी खोलने की अनुमति दी है।

