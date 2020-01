पेरियार पर टिप्पणी मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने रजनीकांत के खिलाफ मामला खारिज किया

नई दिल्ली। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत करने वाले ईरोड वेंकट नायकर रामसामी पेरियार ( Venkata Nayakar Ramasamy Periyar ) के खिलाफ टिप्पणी कर अचानक चर्चा में आए अभिनेता रजनीकांत ( Actor Rajinikanth ) को मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) से फोरी तौर पर राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रजनीकांत ( Actor Rajinikanth ) के खिलाफ पेरियार के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर दायर मामले को खारिज कर दिया।

इस दौरान मंद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court ) ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि पहले मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका क्यों नहीं दायर की गई।

