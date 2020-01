बर्फीली हवाओं की चपेट में दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) और उत्तराखंड ( Uttarakhand ) समेत देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत ( North India ) बर्फीली हवाओं की चपेट में हैं।

शुक्रवार को सुबह 7.17 बजे दिल्ली का तपमान 9 डिग्री सेल्सियल रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहने के आसार हैं।

12 trains are running late due to low visibility and other operational reasons, in the Northern Railway region.

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने 28 और 29 जनवरी को उत्तर भारत के कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखेगा, जिससे सर्दी में इजाफा होगा।

वहीं, उत्तर भारत में बदलते मौसम का सीधा असर यातायात साधनों पर देखने को मिल रहा है।

Today, maximum temperatures are appreciably below normal (-3.1°C to -5.0°C) at a few places over West Madhya Pradesh and West Bengal & Sikkim and at isolated places over East Madhya Pradesh.

Today, the highest maximum temperature of 37.6°C recorded at Karwar (Coastal Karnataka).