बिहार: पवन वर्मा में किया नीतीश की सलाह का स्वागत, पत्र का जवाब मिलने पर करेंगे अगले कदम का ऐलान

नई दिल्ली। बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता पवन वर्मा ( JDU leader Pawan Verma ) द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) को लिखी चिठ्ठी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

चिठ्ठी मामले में सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) के जवाब के बाद अब पवन वर्मा ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेडीयू नेता पवन ने कहा कि वह नीतीश कुमार की सलाह का स्वागत करते हैं।

जेडीयू नेता ने कहा कि उनका इरादा नीतीश कुमार को चोट पहुंचाने का नहीं है। वह चाहते हैं कि पार्टी के भीतर वैचारिक स्पष्टता हो।

अभी फिलहाल उनको अपनी चिठ्ठी के जवाब का इंतजार है। जवाब मिलने के बाद ही वह अपने अगले कदम पर विचार करेंगे।

Pawan Verma, JDU:Welcome Mr.Nitsh Kumar's statement that there is space for discussion within party, as that is what I asked for.Was never my intention to hurt him. I want party to have ideological clarity.Awaiting reply to my letter,will decide future course of action after that https://t.co/IMJvNU0W01 pic.twitter.com/KQdL9c8HGP

आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर विस्तृत बयान देने की मांग की थी।

जबकि इससे पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर दिल्ली में जेडीयू के साथ गठबंधन पर सवाल पर भी सवाल उठाए।

पवन वर्मा के इन बगावती सुर के बाद उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।

#WATCH Bihar CM Nitish Kumar on JDU leader Pawan Verma's letter to him on CAA&NRC: If anyone has any issues then the person can discuss it within party or at party meetings, but such kind of public statements are surprising. He can go and join any party he likes, my best wishes. pic.twitter.com/qFXgVSWfKu