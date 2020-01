चुनाव आयोग के नोटिस पर कपिल मिश्रा का बयान- 'सच बोलना अपराध नहीं, मैं सच्चाई पर अडिग'

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

वहीं, प्रत्याशियों और नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी और तीखी प्रतिक्रियाओं को दौर भी चरम पर पहुंच गया है।

आलम यह है कि नेताओं की इस जुबानी जंग पर चुनाव आयोग को पैनी नजर रखनी पड़ी रही है।

यही वजह है कि ऐसे ही एक बयान के लिए चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नेता कपिल मिश्रा ( Kapil Mishra ) को नोटिस भेजा है।

Kapil Mishra, BJP on his statement on #DelhiElections2020: I received a notice from Election Commission last night, I'll give my reply today. I don't think I said anything wrong. Speaking truth is not a crime in this country. I spoke the truth. I stand by my statement. pic.twitter.com/dgxUmDw6CM