प्रगति एक्सप्रेस की यात्रा हुई और आरामदायक, रेलवे ने उत्कृष्ट प्रोजेक्ट के तहत डिब्बों को बनाया खूबसूरत

मुंबई। रेलवे ने जनता को उत्कृष्ट सौगात दी है। भारतीय रेल लगातार ट्रेनों में बदलाव कर रहा है, साज सज्जा पर भी ध्यान दे रहा है। अब भारतीय रेल प्रोजेक्ट उत्कृष्ट के तहत मुंबई से पुणे जाने वाली प्रगति एक्सप्रेस को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। ट्रेन को अपग्रेड किया गया है। ट्रेन का पूरा रेक की उत्कृष्ट कोच से लैस है, इसके आंतरिक भाग में काफी बदलाव किए गए हैं जिससे इसकी सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी ने जानकारी दी कि 6 ट्रेनों के 11 डिब्बों को उत्कृष्ट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल रेलवे ने 'उत्कृष्ट रेक्स में बदल दिया है। इन रेलगाड़ियों को स्थानीय कोचिंग डीपो में ही मात्र 2.5 महीने में तैयार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अलग तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कोच के सभी विवरण शामिल हैं ताकि यात्रियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

11 rakes of 6 trains under Central railway are being converted into 'Utkrisht rakes'. It's the 1st. This was made in coaching depot in 2.5 months.We've a unique poster which contains all details of the coach so that passengers don't face problems: Sunil Udasi,CPRO Central Railway pic.twitter.com/07yvKNPN7U