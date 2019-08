महाराष्ट्र के सांगली में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 9 की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सांगली ( Sangli ) में बड़े हादसे की खबर है। यहां बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा हो गया जिसके चलते 9 लोगों की जान चली गई। दरअसल सांगली जिले में बाढ़ ( Flood in Maharashtra ) के बाद प्रशासन की ओर से बचाव कार्य चल रहा था। इसी बीच ग्रामीणों से भरी एक नाव पलट ( Boat Overturned ) गई और इसमें 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई।

आपको बता दें कि पिछले सात दिन में महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन लगातार रेक्स्यू ऑपरेशन के जरिये लोगों को बचाने का काम में जुटा है।

NDRF: 28 teams have been deployed and 5 more teams are being sent to Maharashtra. 11 teams have been deployed and 5 more being sent to Karnataka. 5 teams are being deployed in Kerala. #Floods