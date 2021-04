महाराष्ट्रः अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किल, हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के गृहमंत्री के खिलाफ सीबीआई को प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया है।

कोर्ट की ओर से जांच एजेंसी को इस पूरी प्रक्रिया के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। अधिवक्ता जयश्री पाटिल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

यह भी पढ़ेँः Mukhtar Ansari को लेने यूपी से 100 पुलिसकर्मियों की टीम रवाना, इतने दिन तक रोपड़ जेल में रहा बाहुबली

Bombay High Court has asked the CBI director to conduct a preliminary inquiry within 15 days and to register an FIR if any cognizable offence is found: Petitioner Dr Jaishri Patil https://t.co/eCgxRuepwN pic.twitter.com/VRTEzDXQBA