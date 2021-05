महाराष्ट्र: सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रो लाइन 2ए और 7 कॉरिडोर के ट्रायल रन की शुरुआत की

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का सफर करना अब आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दरअसल, सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackrey) ने मुंबई मेट्रो के 7 और 2ए कॉरिडोर के ट्रायल रन की शुरुआत की।

मेट्रो लाइन 2A और 7 पर 20 किलोमीटर दूरी तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हुआ। यानी मेट्रो दहिसर से डीएननगर और दहिसर से अंधेरी वेस्ट रुट वाले मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन किया गया। दहिसर से गोरेगांव पूर्व तक की मेट्रो लाइन पर पहले फेज का ट्रायल शुरू किया गया है।

यह सेवा पांच महीने बाद अक्टूबर से आम आदमियों के लिए शुरू हो जाएगी। अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए इन मेट्रो रूट की सेवा शुरू होगी। सीएम उद्धव ठाकरेऔर उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

बता दें कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के करीब बने इन दो कॉरिडोर के मार्ग पर मेट्रो शुरू होने का असर सड़क मार्ग पर भी दिखेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के अनुसार, मेट्रो के चलने से मौजूदा ट्रैफिक में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आएगी।

