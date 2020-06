Maharashtra CM उद्धव ठाकरे ने दी फिर से लॉकडाउन लागू करने की चेतावनी

मुंबई। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र ( CoronaVirus In Maharashtra ) में लॉकडाउन ( Covid-19 Lockdown in india ) के बाद ज्यादातर हिस्से में उद्योग शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रवासी मजदूरों ( migrant labourers ) के घर वापस जाने के चलते महाराष्ट्र में तमाम निर्माणाधीन परियोजनाओं को मजदूरों की कमी ( crisis ) का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ) ने स्थानीय लोगों से इन कामों में रोजगार पाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लॉकडाउन ( Lockdown ) में दी गई ढील के दौरान नियमों ( social distancing ) का उल्लंघन किया गया तो फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है।

ठाकरे बुधवार को फिर से भूमिपुत्रों के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मजदूरों की कमी के कारण मेट्रो और अन्य परियोजनाओं में काम करने के लिए स्थानीय निवासियों को की आवश्यकता है। मई में ठाकरे ने पहली बार राज्य के भूमिपुत्रों से अपील की थी कि वे महाराष्ट्र को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए लॉकडाउन के बाद से शुरू होने वाले उद्योगों में काम करें।

ठाकरे ने बुधवार को स्थानीय युवाओं से महामारी के कारण पैदा हुए आपातकालीन हालात का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "प्रवासी मजदूर अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं। उनके लौटने की प्रतीक्षा किए बिना, डिविजन के हिसाब से कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की एक सूची जरूर तैयार की जानी चाहिए। नौकरियों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी जुटाई जानी चाहिए। फिर लोगों की उपलब्धता के लिए इसका राज्य भर में विज्ञापन किया जाना चाहिए, खासकर उन स्थानों पर जहां मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं, ताकि भूमिपुत्रों को रोजगार मिले।"

