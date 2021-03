Coronavirus: महाराष्ट्र में कोरोना फिर बना काल, कई जगहों पर लगाया जाएगा लॉकडाउन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान ( Corona Vaccination campaign )

जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 2.3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray ) को कोरोना वैक्सीन ( COVID-19 vaccine ) की पहली डोज दी गई। सीएम उद्धव ठाकरे गुरुवार ( Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ) को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की रोकथाम के लिए राज्य में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन ( Lockdown in Maharashtra ) लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी हालात काबू से बाहर नहीं हुए हैं। ठाकरे ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगा सकते हैं।

दिल्ली-NCR में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, इन इलाकों में भी होगी झमाझम बारिश!

Maharashtra CM Uddhav Thackeray takes his first shot of COVID-19 vaccine pic.twitter.com/Muo5A8e831

कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। इसलिए इसको लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और डर से दूर रहें। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत उनकी पत्नी रश्मि और मां को कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इसका निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। इस दौरान हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टॉफ मौजूद रहा।

आंदोलन को धार देने के लिए अब किसान नेताओं ने अपनाई यह रणनीति, जानिए क्या है प्लान?

Maharashtra | Complete lockdown to remain imposed in Nagpur City Police Commissionerate area from March 15 to March 21. Essential services will continue: Nagpur Guardian Minister Nitin Raut#COVID19