बेकाबू कोरोना का कहर: महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू, मुंबई में कोरोना तोड़ रहा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ रही संख्या के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज यानी रविवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। अकेले राजधानी मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 6923 केस सामने आए हैं। जबकि इस दौरान कोरोना ने आठ लोगों की जिंदगी छीन ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मुंबई में अब तक कोरोना वायरस के 3,98,674 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं, राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,649 हो गई है।

महाराष्ट्र: CM उद्धव ने कोरोना हालातों का जायजा लिया, लॉकडाउन के दिए संकेत

Maharashtra government imposes curfew between 8 pm and 7 am in the state in view of rising cases of COVID-19; visual from Marine Drive in Mumbai. pic.twitter.com/FYirNCfP01