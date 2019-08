बारिश और बाढ़ से देश का हाल बेहाल, केरल और महाराष्ट्र में बिगड़े हालात

नई दिल्ली। भारी बारिश के कारण देश में बाढ़ ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। कई राज्यों में बाढ़ के कारण जिंदगी बेहाल हो गई है। खासकर, केरल और महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बाढ़ के कारण अकेले केरल में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नेवी और NDRF की टीम लगातार मदद में जुटी हुई है।

पढ़ें- देश के 14 राज्यों में आज अच्छी बारिश का अलर्ट, केरल के 18 जिलों में 18 अगस्त तक स्कूल बंद

केरल और महाराष्ट्र में बाढ़ से हाहाकार

बिहार और असम में कहर बरपाने के बाद बाढ़ ने केरल और महाराष्ट्र की स्थिति बिगाड़ दी है। केरल में बाढ़ से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मल्लापुरम में अबतक 10 और वायनाड में 9 लोगों की मौत हुई है।

करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं, वायनाड में लैंडस्लाइड होने के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को वायनाड का दौरा करेंगे। हालांकि, इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी बातचीत की है।

पढ़ें- महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात बद से बदतर, सामने आया वीडियो

Flooding in Kottayam after incessant rainfall in the region. 42 people have died in Kerala so far this monsoon, due to floods. pic.twitter.com/I7CUf8DMfg