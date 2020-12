Corona के नए स्ट्रेन के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक बढ़ाई लॉकडाउन की पाबंदियां

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus New Strain ) के नए स्ट्रेन ने भारत समेत पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इस बीच ना सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी अपने-अपने यहां कड़े कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र ( Maharashtra Govt ) की उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान जिन क्षेत्रों में छूट दी गई है वो जारी रहेंगी।

Maharashtra Government extends lockdown restrictions in the state till 31st January 2021, to prevent the spread of COVID19 pic.twitter.com/mAJOhHDQkY