नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के केसों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो कोरोना के 50 हजार से अधिक केस सामने आए हैं। वहीं, देश के कोरोना प्रभावित राज्यों ( Coronavirus Affected States ) की सूची में महाराष्ट्र (coronavirus updates in maharastra) अभी भी नंबर की एक स्थिति में बना हुआ है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ( Maharastra Government ) ने कोरोना संक्रमण ( Corona infection ) का बढ़ता फैलाव की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी ( lockdown) की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने इस बीच आश्वासन दिया है कि 'मिशन फिर शुरू' के हिस्से के तहत धीरे-धीरे छूट दी जएगी। लॉकडान की मियाद बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा बुधवार की देर शाम में की गई। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह फैसला केंद्र सरकार ( Central Government ) ने अनलॉक 3.0 ( Unlock 3.0 ) के लिए दिशानिर्देश ( guidelines ) जारी करने के बाद लिया।

India में Corona Infection ने पकड़ी रफ्तार, Andra Pradesh में 24 घंटे में 10,093 नए केस, 65 मौतें

Govt of Maharashtra issues directions to extend the lockdown, with amendments, to operationalize MISSION BEGIN AGAIN for easing of restrictions and phase-wise opening, till 31 August, 2020. pic.twitter.com/Dg13hUTPBe