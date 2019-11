अयोध्या विवाद फैसले पर क्या बोले महात्मा गांधी के प्रपौत्र- नाथूराम गोड्से हत्यारे, लेकिन देशभक्त

नई दिल्ली। अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वहीं, सर्वोच्च अदालत के इस फैसले पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

तुषार ने कहा कि आज अगर महात्मा गांधी की मौत केस में शीर्ष अदालत में आज फिर से सुनवाई होती है तो फैसला यही आता कि नाथूराम गोड्से ‘एक हत्यारे लेकिन देशभक्त थे'।

अयोध्या फैसला देखने के लिए काश यह कारीगर जिंदा होता! 21 साल तक किया था ऐसा काम...

If the Gandhi Murder case was retried by the Supreme Court today, the verdict would have been Nathuram Godse is a Murderer but he is also a Desh Bhakt.