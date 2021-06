माता वैष्णो देवी मंदिर की गुफा के पास कालिका भवन में लगी भीषण आग, कैश काउंटर जलकर खाक

कटरा। जम्मू-कश्मीर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी के मंदिर में एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। मंदिर की प्राचीन गुफा से करीब 100 मीटर की दूरी पर बने कैश काउंटर में मंगलवार शाम करीब 4:00 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। इस आग से कैश काउंटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल, जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, आग लगने के बाद मौके पर तैनात सीआरपीएफ 06 बटालियन के जवानों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी इसकी जानकारी दी गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, जब तब आग पर काबू पाया गया तब तक कैश काउंटर में रखे गए कैश के साथ ही कैश काउंटिंग मशीनें और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फिलहाल, नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

Jammu & Kashmir | A fire broke out at Mata Vaishno Devi shrine in Katra, today



"The fire has been brought under control," says CEO Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board pic.twitter.com/rRbBdTR0ds