मंगलवार को गुरुग्राम में नहीं मिलेगा मीट, ओवैसी बोले- फिर शुक्रवार को बंद होनी चाहिए शराब की दुकानें

गुरुग्राम। मीट खाने या नहीं खाने को लेकर तमाम तरह की बहसें हर रोज देश के किसी न किसी कोने में जरूर होती रहती है, और इसमें हिन्दू-मुस्लिम के चश्में से देखा जाता है, जिसकी वजह से राजनीति भी खूब होती है।

अब एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। दरअसल, गुरुग्राम नगर निगम ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि अब से मंगलवार को मीट की बिक्री नहीं होगी। यानी की मंगलवार के दिन मीट दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

इसको लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस सोच से ये फैसला लिया गया है, उसी लॉजिक से शुक्रवार के दिन शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। ओवैसी ने गुरुग्राम प्रशासन के फैसले की कड़ी आलोचना की और ट्वीट करते हुए लिखा 'यदि कोई अपनी निजी जिदंगी में कुछ कर रहा है तो मालूम नहीं किसी की भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं। लोग आपस में मीट बेच रहे हैं, खा रहे हैं, खरीद रहे हैं। किसी को भी जबरदस्ती इस प्रक्रिया में शामिल होने को नहीं कहा जा रहा है। मीट लाखों भारतीयों का भोजन है। इसे अपवित्र की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता।‘

How can beliefs get hurt by what other people are doing in their private lives? People are buying, selling or eating meat, they’re not forcing you to partake



By this logic, close alcohol shops on Friday?



Meat is food for millions of Indians. Cannot treat it as something impure https://t.co/oY0eh0ZknT