मेघालय: सीएए-आईएलपी की बैठक में हंगामे के बाद शिलॉन्ग में कर्फ्यू, छह जिलों में मोबाइल-इंटरनेट बंद

मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और इनर लाइन परमिट (ILP) पर हुई एक बैठक के दौरान गैर आदिवासियों और केएसयू सदस्यों के बीच में झड़प हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छह जिलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी।

झड़प में एक व्यक्ति की मौत

अधिकारियों के अनुसार- सीएए विरोधी और आईएलपी के समर्थन में शुक्रवार को जिले के इचामति इलाके में बैठक हुई थी। इसी दौरान खासी स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों और गैर आदिवासियों के बीच किसी बात को लेकर झड़प शुरू हो गई। माहौल ज्यादा बिगड़ गया, जिस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

Meghalaya Police: Curfew has been imposed in Shillong agglomeration and adjoining areas and internet services have been suspended in the six districts of the Eastern Range as a precautionary measure(Following clashes between Khasi Students' Union members and non-tribals over CAA) pic.twitter.com/An5JCKK0cR