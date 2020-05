Lockdown 3.0: चिकित्सा पेशेवरों की शिकायत पर MHA सख्त, राज्यों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और देश में लागू लॉकडाउन ( coronavirus Lockdown in India ) के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को स्वास्थ्यकर्मियों को लेकर बड़े निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( MHA ) ने राज्य सरकारों से कहा है कि देश में COVID-19 और अन्य समस्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने में कोई बाधा ना आए, इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सा पेशेवरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की आवाजाही पर कोई पाबंदी ना हो।

COVID-19 मरीजों का जल्द हो सकेगा इलाज! देश में एंटीवायरल दवा के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू

इस संबंध में गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा, कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है।

MHA ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके क्षेत्र के अधिकारी सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरामेडिकल, स्वच्छता कर्मियों और एंबुलेंसों को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दें और सभी निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम और सभी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ प्रयोगशालाओं का खुलना सुनिश्चित करें।

MHA has also written to states to allow smooth intra and inter state movement of medical personnel, paramedic staff, ambulances, sanitation personnel etc.



Details:https://t.co/BpZznhHYB7