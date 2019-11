केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर बड़ा हमला, रफाल पर देश से माफी मांगें राहुल गांधी

नई दिल्ली। रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रफाल सौदे पर सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार किया है उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जनता की आंखों में आंख डालकर राहुल गांधी माफी मांगें। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे पर हर नियम का पालन किया गया और हर प्रक्रिया सही पाई गई।

तीनों स्तर पर राहुल गांधी की हार हुई- रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव में रफाल का मुद्दा बनाया। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेकर राहुल गांधी ने झूठ बोला। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रायोजित कार्यक्रम चलाया। लेकिन तीनों स्तर पर राहुल गांधी हार गए। 2 बार कोर्ट में और 1 बार संसद में राहुल गांधी की हार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी हरा दिया।

ये भी पढ़ें: सबरीमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा, महिलाओं की एंट्री रहेगी जारी

ravi shankar prasad , BJP: Rahul Gandhi lied in the Parliament that France President Emmanuel Macron told him that the deal can be disclosed. Rahul Gandhi not only used Reliance and Dassault in his lies but also the current and former Presidents of France. (2/2) #RafaleVerdict https://t.co/AIPjpyvJEU