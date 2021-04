आयुष मंत्रालय का दावाः Coronavirus के हल्के लक्षणों में कारगर 'आयुष 64' दवा, शुगर मरीजों के लिए भी बेहतर

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संकट के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। वैक्सीनेशन के साथ-साथ अब कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवा भी सामने आई है, जो कोरोना के उपचार में कारगर साबित हो रही है।

आयुष मंत्रालय ( Ayush Ministry ) ने कहा है कि कोविड 19 के हल्के और मध्यम स्तर वाले मरीजों के उपचार के 'आयुष 64' नामक आयुर्वेदिक दवा बेहद कारगर साबित हो रही है।

In a Press Conference (VC) organised today by the MoA, the efficacy of AYUSH-64 in the treatment of asymptomatic, mild & moderate cases of Covid 19, was announced. In the current situation, this positive finding by scientists of reputed research institutions brings a ray of hope. pic.twitter.com/GzbPazpClH